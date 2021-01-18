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  4. BAÜN Rektörü İlter Kuş: “Hastane kapasitemizi yüzde 50 artırıyoruz”

BAÜN Rektörü İlter Kuş: “Hastane kapasitemizi yüzde 50 artırıyoruz”

18.01.2021 00:38 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunduğu 100 yataklı ek hastane binası inşaatı projesi kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 yılı yatırım programında yer aldı.Üniversite Rektörü Prof.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunduğu 100 yataklı ek hastane binası inşaatı projesi kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 yılı yatırım programında yer aldı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş 2021 yılı yatırım programına alınan 100 yataklı ek hastane binası projesinde ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitelerinin yer alacağını bildirdi. Rektör Kuş ayrıca ek hastane binasının yatırım programında yer alması için çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ek hastane binası ile ilgili yaptığı açıklamada, “T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunduğumuz, bünyesinde ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitesini de bulunduracak olan 100 yataklı hastane ek bina projemiz kabul edilmiş ve resmi gazetede yayınlanan 2021 yılı yatırım programında yer almıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M.A Yekta Saraç hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Destek ve katkılarından dolayı Balıkesir Valimiz Sn. Hasan Şıldak’a, Balıkesir Milletvekillerimiz Sn. Adil Çelik’e, Sn. Belgin Gökçe Uygur’a, Sn. Yavuz Subaşı’na, Sn. Mustafa Canbey’e, Sn. Mutlu Aydemir’e, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Yücel Yılmaz’a ve Balıkesir İl Sağlık Müdürümüz Sn. Dr. Serkan Kadir Keskin’e teşekkür ediyorum. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığındaki ve Sağlık Bakanlığındaki bürokratlarımıza süreç içerisindeki desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Üniversitemiz ve Şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

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