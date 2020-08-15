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BAÜN Rektörü Kuş’tan Teknokent çağrısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.08.2020 18:26 | Son Güncelleme

Milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefiyle 1 Ekim 2019 tarihinde kurulan Balıkesir Teknokent’te girişimcilere Ar-Ge projelerinin ticarileşme ve firmalaşması süreçlerinde destek sunulurken, firmaların çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümü ile uluslararası projelerin başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti veriliyor.Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.

Milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefiyle 1 Ekim 2019 tarihinde kurulan Balıkesir Teknokent’te girişimcilere Ar-Ge projelerinin ticarileşme ve firmalaşması süreçlerinde destek sunulurken, firmaların çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümü ile uluslararası projelerin başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti veriliyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş 9 bin 970 metrekare kapalı alanı bulunan Balıkesir Teknokent bünyesinde 69 ofis, konferans salonu, sosyal donatı ve restoranın bulunduğunu belirterek, firmaları Balıkesir Üniversitesi ile işbirliği yapmak üzere Teknokent’e davet etti. Prof. Dr. İlter Kuş Teknokentlerin üniversite-sanayi iş birliğine uygun ortamlar oluşturduğunu da ifade ederek, Balıkesir Teknokent olarak bu durumu en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş:
“Yerli teknolojilerin gelişimi Teknokentlerle oluyor”
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Balıkesir Teknokent olarak yaptıkları çalışmalar ve hedefleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Balıkesir Teknokent 1 Ekim 2019 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla 2001’de kurulmaya başlanan Teknokentler, girişimci, araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirerek yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimine katkı sağlamaktadır. Yu¨ksek teknolojili u¨ru¨nlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi’nde 9 bin 970 metrekare kapalı alanda inşa edilen "Balıkesir Teknokent", bünyesinde 69 ofis, konferans salonu, sosyal donatı ve restoran barındırmaktadır” dedi.

“Teknokentlerde firmalara vergi muafiyetleri de uygulanıyor”
Balıkesir Teknokent olarak firmalara sundukları hizmetler konusunda da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlter Kuş, “Teknokentimizdeki ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Girişimcilere Ar-Ge projelerinin ticarileşme ve firmalaşması süreçlerinde destek sunulmakta ve firmaların çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde ve uluslararası projelerin başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bununla birlikte, proje çıktılarının patentleşme süreçleri yönetilmektedir. Üniversitemizin laboratuvar ve sosyal imkanlarından firmalarımız faydalanabilmektedir. Teknokentlerde firmalar vergi muafiyetlerinden de yararlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Üniversite-sanayi işbirliğinde Teknokentler önemli”
Üniversite-sanayi işbirliğinde Teknokentlerin büyük önem taşıdığını kaydeden Prof. Dr. İlter Kuş, “Teknokentler, üniversite-sanayi iş birliğine uygun ortamlar oluşturmaktadır. Biz de Balıkesir Teknokent olarak bu durumu üst seviyelere ulaştırmak istiyoruz. Bu noktada üniversite ve sanayiyi bir araya getiren toplantılar düzenlemekteyiz. Üniversitemizde yer alan öğretim üyelerini firmalarla eşleştirme faaliyetlerini düzenlemekteyiz” diye konuştu.

“Firmaları işbirliği için Teknokent’e davet ediyoruz”
Tüm firmaları Balıkesir Üniversitesi ile iş birliği yapma konusunda Teknokent’e davet eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, “Balıkesir Teknokent bünyesinde bulunan 69 ofisin şu ana kadar 22’si kiralanmış olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de, firmalarımızı üniversitemizle iş birliği yapmaları için Balıkesir Teknokent’e davet ediyoruz” dedi.

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