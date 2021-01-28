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BAÜN Spor Kulübü kuruldu

28.01.2021 20:03 | Son Güncelleme:
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BAÜN Spor Kulübü kuruldu

Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde BAÜN Spor Kulübü kuruldu.Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.

Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde BAÜN Spor Kulübü kuruldu.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BAÜN bünyesinde BAÜN Spor Kulübünün kurulduğunu açıkladı. Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde görev yapan nitelikli akademisyenler BAÜN kulübü aracılığıyla şehirdeki çocukları ve gençleri ile buluşacağını belirten Rektör Kuş üniversitenin fiziki altyapısını da şehrin kullanıma açtıklarını söyledi.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş; “Spor alanında, üniversitenin nitelikli personelini ve fiziki imkânlarını şehrimiz ile buluşturacağız.Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde görev yapan nitelikli akademisyenler Balıkesir spor kulübü aracılığıyla şehrimizin çocukları ve gençleri ile buluşacak. Bir çok spor alanında açılacak kurslar ile hem spor sevdirilecek hem de genç sporcular yetişmesine zemin oluşturacak. Üniversitemiz fiziki alt yapısı şehrimizin kullanımına açılacak. Spor Bilimleri Fakültesi lisans ve lisansüstü verdiği eğitimin yanı sıra spor kulübü aracılığı ile şehirde sporun gelişmesine akademik katkı sağlayacaktır. Farklı spor branşlarında antrenörlük belgesine sahip akademisyenler ve asistanlar spor kulübü bünyesinde kurslar verecek. Aynı zamanda kulüp takımları oluşturularak hem üniversitemizin hem de şehrimizin tanıtımına katkı sağlanacak. Üniversitemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

BAÜN Spor Kulübü kuruldu

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