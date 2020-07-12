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BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 Tanı Laboratuvarında test sayısı 40 bini aştı.

BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 Tanı Laboratuvarında test sayısı 40 bini aştı. 24 Mart 2020 tarihinden bu yana Balıkesir ve Çanakkale illerindeki covid-19 testlerini yapan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi 40 bin sayısına ulaştı.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Üniversite Hastanesi’ndeki tanı laboratuvarında yapılan test sayısının 40 bini aştığını duyurdu. Rektör Kuş, tanı laboratuvarında görevli Prof. Dr. Mehmet Ünlü ve Prof. Dr. Gülhan Ünlü başta olmak üzere görevli tüm personele teşekkür etti. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, covid-19 testlerine üniversite hastanesi olarak devam edeceklerini de kaydederek, “Üniversite hastanemiz şehrimiz için bütün imkanlarını kullanmaya devam edecektir” dedi.

BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

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