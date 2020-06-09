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BAÜN Tıp Fakültesinde Prof.Dr. Ulusal dönemi başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.06.2020 21:05 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ali Engin Ulusal atandı.
BAÜN Dekanı Prof. Dr. Turan Aslan’ın emekliye ayrılmasının ardından dekanlığa, YÖK tarafından Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini başarıyla yürüten Prof. Dr. Ali Engin Ulusal atandı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş tarafından önerilen ve YÖK tarafından onaylanan görevlendirmeyle Prof. Dr. Ulusal Tıp Fakültesi Dekanı oldu. Uzun yıllardır hem Başhekim hem de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan Prof. Dr. Ali Engin Ulusal’ın Dekan olarak atanması Üniversite camiasında da sevinçle karşılandı. Prof. Dr. Ulusal’ın Tıp Fakültesi Dekanlığıyla birlikte Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini de yürüteceği belirtildi.

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