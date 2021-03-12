Bay J kimdir? Gerçek adı ne? Kerem Bürsin'e ne dedi?

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Ödül Töreni" dün akşam itibariyle gerçekleşti. Önemli isimlerin katılım gösterdiği törende ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Bay J tarafından Kerem Bürsin'e şaşırtıcı bir yorum yapıldı. Bay J, ödül sonrası "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" şeklinde konuştu.
50 yaşında olan, gerçek adı Jerfi Benveniste olan ve Bay J ismiyle bilinen ünlü sunucu, 7 Aralık 1970 tarihinde dünyaya geldi. Türkiye'de üne sahip olan İtalya vatandaşı Türk radyocu ve DJ olan Bay J, Türkiye Yahudisi bir anne ve İtalyan bir babadan dünyaya gelmiştir. Yuvadan itibaren İtalyan okullarında okuyan sunucu, Boğaziçi Üniversitesi'nde beş yıl, daha sonra Mimar Sinan Konservatuvarı'nda iki yıl şan eğitimi almıştır. Aynı zamanda opera solistliği de yapmıştır. 1995-1997 seneleri arasında UCLA California Üniversitesi'nde elektronik müzik eğitimi almış olan Bay J, 1997 ve 2000 seneleri arasında 300'den fazla reklam filmi müziği ve radyo jingle'ı bestelemiştir.
1991 yılında Genç Radyo, 1993 yılında Klas FM, 1999-2001 arası Number One FM'in sabah programını sunmuş, 2001 yılından itibaren 9 yıl boyunca Power FM'de program yaptıktan sonra 2010'da Virgin Radio'ya geçmiştir.
Geveze'yle birlikte 6 yıl ara vermeden konser verdikleri Fazla Mesai adlı müzik grubu çalışmalarına 2011'de son vermiştir. Bay J daha sonra Ömür Gedik'le beraber HAÇİKO yararına konserler vermiştir. Capital Radio Türkiye'de hafta içi her sabah 07:00 - 10:00 arası Bay J ve Arkadaşları isimli yayınlar yapmıştır. 1 Ekim 2015 itibarıyla Capital Radio Türkiye'de son programını yapmıştır ve radyodan ayrılmıştır. 9 Kasım 2015 ve 9 Temmuz 2017 tarihleri arası Power FM'de hafta içi 19:00-21:00 arası yayın yapmıştır. 2019 yılı Nisan ayından itibaren ise Kral Pop Radyo'da yayın yapmaya başlamıştır.
2010 yılında Star TV'de Çal Kalbimi adlı yarışmayı sunmuştur. Yine 2010'da Fox'ta 101 adlı yarışmayı sunmuş ve çekimleri Arjantin'de yapılan yarışma 1 sene boyunca yayınlanmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan M.U.C.K. adlı gençlik dizisinde rol alıp dizide kendisini canlandırmıştır. Benzemez Kimse Sana isimli Star TV'de yer alan programda yarışmacı olarak yer almıştır. 2014 senesinde vizyona giren Stajyer Mayfa ve yine aynı sene vizyona giren Tut Sözünü isimli filmde rol almıştır.
1999 senesinde Selin Benvenista ile hayatına birleştirmiştir. 2004 yılında Eros adında bir çocukları olan çift 2011 senesinde evliliklerine son vermiştir. 2012 yılında vizyona giren Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminde de seslendirme yapmıştır. Bay J son olarak TRT 1'de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz programının sunuculuğunu yapmaktadır.
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