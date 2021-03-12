Bay J kimdir? Gerçek adı ne? Kerem Bürsin'e ne dedi?

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Ödül Töreni" dün akşam itibariyle gerçekleşti. Önemli isimlerin katılım gösterdiği törende ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Bay J tarafından Kerem Bürsin'e şaşırtıcı bir yorum yapıldı. Bay J, ödül sonrası "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" şeklinde konuştu.

BAY J KİMDİR?

50 yaşında olan, gerçek adı Jerfi Benveniste olan ve Bay J ismiyle bilinen ünlü sunucu, 7 Aralık 1970 tarihinde dünyaya geldi. Türkiye'de üne sahip olan İtalya vatandaşı Türk radyocu ve DJ olan Bay J, Türkiye Yahudisi bir anne ve İtalyan bir babadan dünyaya gelmiştir. Yuvadan itibaren İtalyan okullarında okuyan sunucu, Boğaziçi Üniversitesi'nde beş yıl, daha sonra Mimar Sinan Konservatuvarı'nda iki yıl şan eğitimi almıştır. Aynı zamanda opera solistliği de yapmıştır. 1995-1997 seneleri arasında UCLA California Üniversitesi'nde elektronik müzik eğitimi almış olan Bay J, 1997 ve 2000 seneleri arasında 300'den fazla reklam filmi müziği ve radyo jingle'ı bestelemiştir.