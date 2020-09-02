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Bay Yanlış'a sürpriz transfer! Özgür'ün kuzeni Tolga rolünü kim oynuyor? Bay Yanlış 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 02.09.2020 22:21 | Son Güncelleme

Yapımını Gold Film, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak’ın yazdığı “Bay Yanlış” dizisine yeni bir isim dahil oldu. Tolga Gürdağ karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Serhat Parıl, dizinin bu hafta yayınlanacak 10. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak. Bay Yanlış'ın 10. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

Bay Yanlış 10. yeni bölümde Özgür’ün (Can Yaman) kuzeni olan Tolga Gürdağ, hırslı, takıntılı ve politik tavırlarıyla öne çıkacak. Çocukluğundan beri kendisine rakip olarak gördüğü Özgür’ü alt etmek için elinde geleni yapacak.

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Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı “Bay Yanlış” dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle 4 Eylül Cuma saat 20:00’de FOX’ta.

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi ve Özgür tüm karşı çıkanlara rağmen birlikte olmaya başlar. Ezgi ve Özgür aşklarını yaşarken annelerinin kavga ettiklerinden bihaberdirler. Anneler birbirleri için bu denli kötü düşünürken ilişkilerini de açıklayamazlar. Nevin bir an önce Ezgi’nin hem evden hem de işten ayrılması için baskı yapar. Bu arada Ezgi’nin doğum günü yakındır. Özgür, Ezgi için özel bir gece hazırlarken, Serdar da Ezgi’nin ailesinin ve arkadaşlarının da katılacağı bir doğum günü organize eder. Ezgi istemeden kendini Serdar’ın organize ettiği partide bulur. Tesadüfler sonucu Özgür de o mekana gelir. Bu doğum günü Ezgi ve Özgür’ün ilişkisinde ne gibi sonuçlar doğuracaktır?

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