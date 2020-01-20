YURTHABER
  4. Bayan Voleybol takımı rakip tanımıyor

Bayan Voleybol takımı rakip tanımıyor

KİLİS HABERLERİ  | 20.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımı bu hafta sonu deplasmanda Adıyaman Spor-Der’i 3-0 net bir skorla geçti.voleybol Bayanlar 2.liginde mücadele eden Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımı, Adıyaman Spor-Der’i 3-0’lık net bir skorla geçti.

Bayan Voleybol takımı rakip tanımıyor

Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımı bu hafta sonu deplasmanda Adıyaman Spor-Der’i 3-0 net bir skorla geçti.
voleybol Bayanlar 2.liginde mücadele eden Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımı, Adıyaman Spor-Der’i 3-0’lık net bir skorla geçti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Bayan Voleybol takımı başarılarını üst üste aldığı galibiyetler ile sürdürüyor. Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımının ligde başarısı kentte sevinç ile karşılandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
-Kilis’te cadde ve yollardaki ağaçların budanmaya devam ediliyor-Kilis’te cadde ve yollardaki ağaçların budanmaya devam ediliyor
Kilis’te şehiriçi minibüslere sadece kartla binilecekKilis’te şehiriçi minibüslere sadece kartla binilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Kilis Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
12:47
İkindi
15:27
Akşam
17:50
Yatsı
19:08

Kilis Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Eruçan Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.