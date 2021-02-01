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Bayat ekmekler israf edilmiyor

01.02.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Pendik Belediyesinin gerçekleştirdiği uygulamayla ilçe sınırlarındaki 124 noktadan toplanan bayat ekmekler sokak hayvanları için değerlendiriliyor.Pendik Belediyesinin sokak hayvanları için uygulamaya başlattığı bayat ekmek toplama kampanyası devam ediyor.

Pendik Belediyesinin gerçekleştirdiği uygulamayla ilçe sınırlarındaki 124 noktadan toplanan bayat ekmekler sokak hayvanları için değerlendiriliyor.
Pendik Belediyesinin sokak hayvanları için uygulamaya başlattığı bayat ekmek toplama kampanyası devam ediyor. Kampanya sayesinde vatandaşların da desteğiyle geçen yıl yine tonlarca bayat ekmeğin israfının önüne geçildi. Uygulama için başta siteler olmak üzere ilçe sınırlarındaki 124 noktaya bayat ekmek toplama kutusu yerleştirildi.

Bayat ekmekler nasıl değerlendiriliyor
Pendik Belediyesine bağlı iki ekip düzenli olarak 124 noktadaki toplama kutularındaki bayat ekmekleri topluyor. Ekmekler temizlenerek daha sonra AVM ya da otellerden toplanan yemeklerle karıştırılıyor. Hazırlanan yiyecekler son olarak hayvan barınaklarına gönderiliyor.

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