YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Bayat ekmekler sokak hayvanlarına mama olacak

Bayat ekmekler sokak hayvanlarına mama olacak

ANTALYA HABERLERİ  | 09.12.2020 12:26 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, ilçedeki 134 noktaya kazandırmayı planladığı ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları’nı ilçenin dört bir köşesine monte etmeye başladı.

Kepez Belediyesi, ilçedeki 134 noktaya kazandırmayı planladığı ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları’nı ilçenin dört bir köşesine monte etmeye başladı. Bayat ekmek kutularına bırakılan ekmekler, sokak hayvanları için kuru mamaya dönüştürülecek.
Hem israfın önüne geçilmesi, hem de sokak hayvanlarının yemek ihtiyacının karşılanması için ilçenin dört bir yanına ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları’ yerleştiriyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün konteyner üretim atölyesinde üretilen ekmek toplama kutuları, ilk etapta Kepez Ekmek Vakfı’nın ekmek büfeleri yanına monte edildi. ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları’ çöp konteynerlerinin yanına bırakılan ekmeklerin çöpe atılmadan tek bir yerde toplanmasını da sağlayacak.
Sokak hayvanlarına mama
Proje kapsamında, israfın önlenmesi hedeflenirken, kutulara atılan bayat ekmeklerde sokaktaki hayvanlar için kuru mamaya dönüştürülecek. Kepez Belediyesi, ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları’nı ilerleyen süreçte ilçedeki 134 noktaya kazandırmayı planlıyor. Kepez Belediyesi yetkilileri, ilk etapta 50 adet yerleştirilen ekmek toplama kutularına küflü ekmek ve diğer atıkların atılmaması konusunda vatandaşların gereken hassasiyeti göstermesini istedi. Bayat Ekmek Toplama Kutuları’ndaki ekmekler Kepezli besicilere de verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:26
Sabah
07:52
Öğle
12:55
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Aile Eczanesi
Muratpasa
Lavanta Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Mevlana Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Duygu Topluk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.