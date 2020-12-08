Bayat’a yapımı devam eden millet bahçesi’ne 500 Bin lira ödenek

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Bayat İlçesi’nde yapımına başlanan Millet Bahçesi için 500 bin liralık kaynak sağladı.

Geçtiğimiz günlerde Bayat İlçesi’ni ziyaret eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’den hem yapılan hizmetler hem de yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler almıştı. Görüşme esnasında Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, yapılacak yeni yatırımlar için de ödenek talebini Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a iletmişti.

Bayat İlçe Devlet Hastanesi yanında 13 bin metrekarelik bir alanda yapımına başlanılan Millet Bahçesinin tamamlanması için ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu anlatan Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’nün bu talebini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ileten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın talebi geri çevrilmedi ve Bakan Kurum’un direktifleri doğrultusunda Bayat Belediyesi’ne Millet Bahçesi’nin yapımı için 500 bin lira ödenek aktarıldı.

Çorum’un bir bütün olarak gördüklerini ve her ilçesi, her köyünün kendilerine iletilen sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Bayat’ta da göreve geldiği günden beri ilçenin gelişmesi için çalışan başarılı bir belediye başkanı olduğunu kaydetti.

Başkan Ekrem Ünlü’nün ilçeyi kalkındırmak adına başlattığı çalışmalara Milletvekili olarak bizzat destek verdiğini söyleyen Ceylan, sağlanan bu destekle de Bayat’ta içerisinde 1400 metre bisiklet yolu, 1250 metre yürüyüş yolu, 1400 metre koşu parkuru ve sosyal tesis alanı olan Millet Bahçesi’nin yapılacağını vurguladı.

Daha öncede bakanlıktan Millet Bahçesi için 1 milyon lira hibe desteğinin sağlandığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, yapılacak yatırımın Bayat’a hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

