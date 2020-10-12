YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Bayat’ta tüm camiler dezenfekte edildi

Bayat’ta tüm camiler dezenfekte edildi

ÇORUM HABERLERİ  | 12.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

Bayat Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçe genelindeki tüm camileri dezenfekte etti.Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, camilerin insanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duyguların, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği mabetlerdir olduğunu söyledi.Camiler bir ibadet yeri olmakla birlikte toplumu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren, moral veren yerler olduğunu belirten Başkan Ekrem Ünlü, "Toplum olarak birbirimize sıkıca bağlanmanın, bir arada kenetlenmenin en önemli kaynağı olan camilerimizde hizmet veren din görevlilerimiz; aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlaşışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstlenmişlerdir” dedi.

Bayat Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçe genelindeki tüm camileri dezenfekte etti.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, camilerin insanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duyguların, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği mabetlerdir olduğunu söyledi.
Camiler bir ibadet yeri olmakla birlikte toplumu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren, moral veren yerler olduğunu belirten Başkan Ekrem Ünlü, "Toplum olarak birbirimize sıkıca bağlanmanın, bir arada kenetlenmenin en önemli kaynağı olan camilerimizde hizmet veren din görevlilerimiz; aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlaşışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstlenmişlerdir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Kazancılar Çarşısı yeni yüzü ile önemli ziyaret mekanı olacak
Kazancılar Çarşısı yeni yüzü ile önemli ziyaret mekanı olacak
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde yangın
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde yangın
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı

Çorum Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:32
İkindi
15:39
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Çorum Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Eray Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gece vakti iki grup arasında silahlı çatışma: 3 gözaltı
Gece vakti iki grup arasında silahlı çatışma: 3 gözaltı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
AK Parti’de Gafar güven tazeledi
AK Parti’de Gafar güven tazeledi
Ahlatcı’dan Kırkdilim projesine ilişkin açıklama
Ahlatcı’dan Kırkdilim projesine ilişkin açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.