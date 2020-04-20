Baybatur ve Başkan Çerçi vatandaşları dinledi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs dolayısıyla yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Vatandaşlarla görüşen Çerçi ve Baybatur, vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını sorup, açıklanan kurallara uymalarını istedi.

Sosyal belediyecilik projeleriyle dikkat çeken Yunusemre Belediyesi, tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid-19) dolayısıyla ilçede gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlarla sosyal mesafe kuralına uygun olarak görüştü. Salgın dolayısıyla tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, vatandaşları uyararak onlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

"Unutmayın hiçbir virüs sizin tedbirinizden güçlü değildir"

Belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Başkan, “Amacımız vatandaşlarımızın bu zor zamanlarda sağlıklarına odaklanmalarını sağlamak. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanındayız. Bizlere ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezimizi aramaları yeterlidir. Zor günler geçecek, başaracağız diyoruz. Lütfen yetkililerimizin ikazlarını dikkate alıp evde kalalım. Bizler sizin sağlığınız için çalışıyoruz. Unutmayın hiçbir virüs sizin tedbirinizden güçlü değildir” dedi.