YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt balına yeni kimlik ‘Baykovan’

Bayburt balına yeni kimlik ‘Baykovan’

BAYBURT HABERLERİ  | 13.07.2020 11:19 | Son Güncelleme

Bayburt balını markalaştırmak ve ülke genelinde tanıtımını en iyi şekilde yapmak adına kimlik kazandırılan Baykovan bal satış merkezi mehter marşı ve dualar eşliğinde açıldı.Bayburtlu iş adamları, ismi olmayan Bayburt balına yeni isim kazandırarak, organik bal üretti.

Bayburt balını markalaştırmak ve ülke genelinde tanıtımını en iyi şekilde yapmak adına kimlik kazandırılan Baykovan bal satış merkezi mehter marşı ve dualar eşliğinde açıldı.
Bayburtlu iş adamları, ismi olmayan Bayburt balına yeni isim kazandırarak, organik bal üretti. Sertifikası alınan ve analizleri yapılan Bayburt balı, Türkiye ve dünya piyasasına ‘Baykovan’ adıyla açılıyor. Bu süreçte herhangi bir ticari kaygılarının olmadığı ifade eden Erdal Şentürk, adı olup, markası olmayan balı markalaştırdıklarını vurguladı. Mehteran takımının gösterisi ve dualar eşliğinde ‘Baykovan’ işletmesi açıldı.
3 yıldır Bayburt balı üzerine çalıştıklarını ifade eden Şentürk, “Markamızı oluşturduk, Bayburt’ta bugüne kadar adı olup, markası olmayan balı markalaştırdık ve bugüne kadar getirdik” şeklinde konuştu.
Bayburt balını markalaştırarak Türkiye ve dünya piyasasına açılma hedeflerinin olduğunu belirten Şentürk, markalaşma yolunda herhangi bir ticari kaygılarının da bulunmadığını söyledi. Şentürk, balın Tarım Müdürlüğü’nden sertifikasının alındığını ve farklı üniversitelerden de analizlerinin yapıldığını kaydetti. Öte yandan Remzi Dursunkaya, Bayburt’ta bal sektöründe ki açığı fark ettiklerini vurgulayarak, “Doğma büyüme İstanbulluyum aslen Bayburtluyum. Bundan ötürü memleketimize böyle bir yatırım yapmak ve memleketimizin bir değeri olan balı markalaştırmak bizler için onurdur” diye konuştu.
Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen’de, “Bayburt balını ön plana çıkarmak ve markalaştırmak en büyük açığımızdı, bu markalaşmayı da arkadaşlarımız ‘Baykovan’ adı altında yaptılar Bayburtlular adına kendilerini tebrik ediyorum. Kaliteli balımızı, iyi ambalajlarda tüm Türkiye’ye yaymış olacağız” ifadelerini kullandı. Mehteran takımının gösterisinden sonra dualar eşliğinde açılışı yapılan organizasyona Bayburt eski Belediye Başkanı Mete Memiş, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, AK Parti eski İl Başkanı Hakan Kobal ve vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor

Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden başlıyor

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden başlıyor

Bayburt Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:02
Sabah
04:54
Öğle
12:30
İkindi
16:27
Akşam
19:56
Yatsı
21:40

Bayburt Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı

Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Bayburt’ta Modern Canlı Hayvan Pazarı açıldı

Bayburt’ta Modern Canlı Hayvan Pazarı açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.