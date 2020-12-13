YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu

Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu

BAYBURT HABERLERİ  | 13.12.2020 12:54 | Son Güncelleme

Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu.Kış aylarında çatıda biriken kar ve buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için Bayburt Belediye binasının çatısına kar, buz eritme sistemi döşendi.Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile beraber belediye binasının çatısına döşenen kar, buz eritme sistemi ve kar tutucu sistemi çalışmalarını yerinde takip etti.Başkan Pekmezci, “Vatandaşlarımız ve araç sürücülerinin bu çalışma ile artık kış mevsimde kurumumuz çatısından sarkan buzlar ve kar düşme tehlikesi ile karşı karşıya gelmelerinin önüne geçilecek” dedi.

Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu

Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu.
Kış aylarında çatıda biriken kar ve buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için Bayburt Belediye binasının çatısına kar, buz eritme sistemi döşendi.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile beraber belediye binasının çatısına döşenen kar, buz eritme sistemi ve kar tutucu sistemi çalışmalarını yerinde takip etti.
Başkan Pekmezci, “Vatandaşlarımız ve araç sürücülerinin bu çalışma ile artık kış mevsimde kurumumuz çatısından sarkan buzlar ve kar düşme tehlikesi ile karşı karşıya gelmelerinin önüne geçilecek” dedi.

Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi19 parça tarihi eser silah ele geçirildi

Bayburt Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:26
Öğle
12:18
İkindi
14:40
Akşam
17:00
Yatsı
18:26

Bayburt Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.