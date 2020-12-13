Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu.

Kış aylarında çatıda biriken kar ve buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için Bayburt Belediye binasının çatısına kar, buz eritme sistemi döşendi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile beraber belediye binasının çatısına döşenen kar, buz eritme sistemi ve kar tutucu sistemi çalışmalarını yerinde takip etti.

Başkan Pekmezci, “Vatandaşlarımız ve araç sürücülerinin bu çalışma ile artık kış mevsimde kurumumuz çatısından sarkan buzlar ve kar düşme tehlikesi ile karşı karşıya gelmelerinin önüne geçilecek” dedi.



