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Bayburt Belediyesi, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırıyor

BAYBURT HABERLERİ  | 15.02.2020 08:45 | Son Güncelleme

Bayburt’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezinde çatılarda oluşan buz sarkıtları, Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kırıldı.Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yaşanan don olayları sonrasında çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarının olası bir faciaya neden olmaması amacıyla çalışma başlattı.

Bayburt Belediyesi, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırıyor

Bayburt’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezinde çatılarda oluşan buz sarkıtları, Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kırıldı.
Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yaşanan don olayları sonrasında çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarının olası bir faciaya neden olmaması amacıyla çalışma başlattı. Kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve iş yeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için harekete geçen ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla kürek ve kırıcılarla buzları kırdı.
Bayburt Belediyesi, kent merkezinde yürüyen vatandaşların, yüksek binaların saçaklarında oluşan uzun buz sarkıtlarının olduğu alanlardan geçerken dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunurken ekiplerin çalışmalara zaman zaman devam edeceği belirtildi.

Bayburt Belediyesi, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırıyor

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