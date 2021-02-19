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Bayburt Belediyesi’nden 21 Şubat’a özel kitap

19.02.2021 22:45 | Son Güncelleme:
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Bayburt Belediyesi’nden 21 Şubat’a özel kitap

Bayburt Belediyesi’nce 21 Şubat Kurtuluş Bayramı’na özel bir kitap yayımlandı.2020 yılında Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

Bayburt Belediyesi’nce 21 Şubat Kurtuluş Bayramı’na özel bir kitap yayımlandı.
2020 yılında Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde gerçekleştirilen “Kop Savunması Şühedasına Mektup Yarışması”na katılan 87 adet mektuptan oluşan kitap kurtuluşun 103. yılında okurların beğenisine sunuldu.
1916 yılında Kop Dağları’nda cereyan eden ve Mareşal Fevzi Çakmak’ın ifadesiyle “İkinci Plevne Destanı” olarak tarihe geçen savaşta şehadet şerbetini içen Mehmetçiklere ithafen düzenlenerek 1 asır sonra torunları tarafından yazılan mektupların yer aldığı kitap 140 sayfadan oluşuyor.
Eserdeki mektupların sıralaması ise dereceye giren ilk 4 eser baştaki sayfalarda olmak üzere katılımcıların isimlerinin alfabetik sırasına göre yapıldı.
Eserle ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt’a önemli bir çalışma kazandırdıklarını vurgulayarak, “Yayınladığımız bu eserle Şanlı Kop Dağı Savunması’nı gerçekleştiren şühedamızın nezdinde bu cennet vatan için hayatlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize minnet dolu selamlarımızı gönderiyoruz. Kop Savunması, 1. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirmiş ve burada bir destan yazılmış. Yayınladığımız kitap 1 asır sonra torunlarının şühedasına karşı olan duygularını anlatan mektuplardan oluşması açısından da son derece manidardır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bayburt Belediyesi’nden 21 Şubat’a özel kitap

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