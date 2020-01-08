Bayburt Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine destek

Bayburt’ta faaliyet gösteren 13 amatör spor kulübünün başkanı ve Bayburt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mete Türker Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye amatör spor kulüplerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci Amatör spor kulüplerinin yöneticilerini belediyede görmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Bayburt’taki sporun temeli amatör spor kulüplerimizin gayretleriyle daha da yükselecek. Branş olarak değerlendirmiyoruz ama bütün amatör kulüplerimize Bayburt Belediyesi olarak elimizden geldiği kadarıyla destek olmak arzusundayız. Burada sizin verdiğiniz emekleri yıllar önce aynı konuda hem amatörde hem de profesyonel anlamda yönetici olduğumda yaşadığım için zorluklarını yakinen bilen birisiyim. Belki bizim belediye olarak size çok büyük bir katkımız olmayacak ama şunu bilmenizi istiyorum ki Bayburt Belediyesi elinden geldiği kadarıyla her zaman yanınızda olacaktır. Benim için Bayburt’taki bütün amatör kulüpler Bayburt Belediyesi’nin kulübü gibi değerlendirilir. Bizim temel misyonumuz o olmalı varsa problemlerinize de gücümüz yettiği oranda çözüm olmaya gayret ederiz” ifadelerini kullandı.

Kulüplere önemli tavsiyelerde de bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Benim hep arzu ettiğim bir konu var onu özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Biz aynı şehrin mensupları, aynı şehrin çocuklarıyız. Birbirimize karşı davranışlarımıza çok dikkat edelim. Sporda bazen haksızlıklar da olabilir, yanlışlar da olabilir. Bazen o müsabaka içerisindeki stresin doğurduğu olaylarda olabilir. Yarın yüz yüze bakacağımız bu şehirde lütfen birbirimizi incitmeyelim, üzmeyelim” diye konuştu.

Başkan Pekmezci’ye vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Bayburt Genel Başkanı Mete Türker ise Bayburt’ta faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin faaliyetleri ve sorunları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sonra erdi.

Ziyarette Çatıksuspor, Akşarspor, Arpalıspor, Demirözüspor, Gürbüzspor, Konursuspor, Kurtuluşspor, Bayburtspor, Mutluspor, Soğukgözespor, Telekomspor, Tuğra Boks Kulübü ve Kurban Yazoğlu Boks Kulübü başkanları yer aldı.

