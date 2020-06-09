YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt Belediyesi’nden iç ısıtan paylaşım

Bayburt Belediyesi’nden iç ısıtan paylaşım

BAYBURT HABERLERİ  | 09.06.2020 23:25 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması üzerine Bayburt Belediyesinden iç ısıtan paylaşım yapıldı.Minik çocukların Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye sarılarak sevgide bulunduğu paylaşıma “Gözünüz aydın çocuklar.

Bayburt Belediyesi’nden iç ısıtan paylaşım

Korona virüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması üzerine Bayburt Belediyesinden iç ısıtan paylaşım yapıldı.
Minik çocukların Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye sarılarak sevgide bulunduğu paylaşıma “Gözünüz aydın çocuklar. Artık her saat sizleri bekliyoruz” notu eklendi.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanmasının ardından alınan kararlar şöyle açıklandı:
“Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22:00’den 24:00’e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü 10:00 ila 20:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalktı. Milli parklar ve doğa parkları, sağlık çalışanları 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak. Nikah Salonları, 15 Haziran’dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecek.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladıÖğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
02:47
Sabah
04:42
Öğle
12:23
İkindi
16:21
Akşam
19:55
Yatsı
21:41

Bayburt Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Büşra Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok’un ailesi ve Gazi Selami Köksal’ı ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok’un ailesi ve Gazi Selami Köksal’ı ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.