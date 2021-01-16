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Bayburt Belediyesinden kira indirimi

16.01.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Bayburt Belediyesinden kira indirimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 15.12.2020 tarih ve 2020/27 numaralı genelge ile belediyelerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlardan faydalanan kiracıların mağdur olmamaları için alacakların taksitlendirilmesi, ertelenmesi, indirim yapılması veya hiç tahsil edilmemesi yönünde gerekli yetkinin belediyelere verilmesinin ardından Bayburt Belediyesinden kiracılarına indirim müjdesi geldi.Bayburt Belediye Meclisi’nde alınan kararla belediyemize ait mülklerde kiracı olan ve korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yeni bir genelge ile faaliyetlerine başlayana kadarki süreleri hesaplanarak kira alacaklarından düşülecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 15.12.2020 tarih ve 2020/27 numaralı genelge ile belediyelerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlardan faydalanan kiracıların mağdur olmamaları için alacakların taksitlendirilmesi, ertelenmesi, indirim yapılması veya hiç tahsil edilmemesi yönünde gerekli yetkinin belediyelere verilmesinin ardından Bayburt Belediyesinden kiracılarına indirim müjdesi geldi.
Bayburt Belediye Meclisi’nde alınan kararla belediyemize ait mülklerde kiracı olan ve korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yeni bir genelge ile faaliyetlerine başlayana kadarki süreleri hesaplanarak kira alacaklarından düşülecek. Yine aynı genelge ile pandemiden dolayı kısmi kapalı olan belediye kiracılarımızın 2021 yılı için ödeyecekleri kira bedellerinde %75 oranında indirime gidilmesine ve yine genelge kapsamında olup da kiralarını peşin ödeyen kiracıların kira sürelerinin bitiminden itibaren herhangi bir bedel alınmadan kira sürelerinin 4 ay uzatılmasına karar verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Tüm dünyayı saran covid-19 salgınının etkileri hala sürerken bizde Bayburt Belediyesi olarak bir yandan virüsle mücadeleye devam ederken bir yandan da yeni tedbirler hayata geçiriyoruz. Bu seferki çalışmamız belediyemize ait mülklerden kiracı olarak yararlanan vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Bu vatandaşlarımıza kira indirimi uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Böylece pandemi şartlarında zor durumda kalan bu işletmeler bir nebze olsun nefes alacak. Bayburt belediyesi olarak bu zor süreçte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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