Bayburt Belediyesinden yardım kampanyası

24 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan, Bayburt ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Bayburt Belediyesi tarafından yardım kampanyası düzenlenmesi kararı alındı.

Depremin ilk saatlerinden itibaren destek çözüm ekibini Elazığ’a göndermek üzere hazır tutan Bayburt Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması için yardım kampanyası başlattı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile tüm birim amirlerinin katıldığı olağanüstü toplantıda yardım kampanyasının nasıl ve ne şekilde yürütüleceği belirlendi.

Kampanyaya ilk destek ise Başkan Hükmü Pekmezci, tüm yönetici, birim amirleri ve personeli tarafından sağlandı.

Toplantı sonunda alınan kararları açıklayan Belediye Başkanı Pekmezci kamuoyuna aşağıdaki bildiriyi yayımladı:

“24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyleBayburt Belediye Başkanlığıkoordinasyonunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve AFAD Bayburt İl Müdürlüğü ile birlikte yardım kampanyası başlatılmıştır.

Gıda, kullanılmamış giysi ve ısıtıcı yardımlarının yapılacağı kampanya kapsamında yardımseverler; Bayburt Belediyesi’ne ait ALO 185, ALO 153 Zabıta, 0537 788 20 30 ve 0533 776 7980 numaralı telefonları arayarak veya bizzat Bayburt Belediyesi’ne başvurarak kampanyaya katılabilirler.

30.01.2020 Perşembe gününe kadar devam edecek olan kampanya kapsamındaki yardımlar, Şeyhhayran Mahallesi Türkistan Caddesinde bulunan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde toplanacaktır. Ayrıca yardımların toplanmasında araç hizmeti belediyemizce verilecektir. Yardımlar 31.01.2020 tarihinde Cuma namazından sonra deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarılacaktır.”

