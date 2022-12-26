Bayburt buz kesti

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Bayburt’ta hava parçalı bulutlu olarak hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Kentte gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Araçların camlarının buz tuttuğu Bayburt’ta sürücüler sabah işe gitmeden önce otomobillerinin camını kazıdı.

Bayburt’ta soğuk kış günlerinin kendini iyice hissettirmeye başladığını belirten araç sürücüsü Osman Duman, “Artık soğuklar başladı. Sabah araçların camları buz tutuyor. Akü süzmesin diye de araçların üzerine battaniye seriyoruz. Kışın zor oluyor” dedi.

