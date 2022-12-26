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Bayburt buz kesti

26.12.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı. Gece en düşük hava sıcaklığının Kop Dağında eksi 10 derece ölçüldüğü kentte araç camları buz tuttu.

Bayburt buz kesti

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Bayburt’ta hava parçalı bulutlu olarak hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Kentte gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Araçların camlarının buz tuttuğu Bayburt’ta sürücüler sabah işe gitmeden önce otomobillerinin camını kazıdı.
Bayburt’ta soğuk kış günlerinin kendini iyice hissettirmeye başladığını belirten araç sürücüsü Osman Duman, “Artık soğuklar başladı. Sabah araçların camları buz tutuyor. Akü süzmesin diye de araçların üzerine battaniye seriyoruz. Kışın zor oluyor” dedi.

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