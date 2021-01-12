Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ne ’10 Ocak’ ziyaretleri

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü unutmadı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, gün boyu ziyaretçilerini ağırladı. Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkan vekili Murat Okutmuş’un nezdinde ildeki tüm basın mensuplarının özel günlerini kutladı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Bekmezci, gazetecilik mesleğinin günümüz şartlarında zor bir meslek olduğunu ifade etti. Bekmezci, "Doğru haberi halkımıza nasıl ulaştırırız anlamında çok vefalı bir görev yapıyorsunuz, kamuoyuna doğru bilgi aktarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Bu nedenle de hem gazetecilik mesleğinin zorluğunu hem de demokratik ülkelerde basının bir güç olduğunu bu şekilde siz basın mensupları bizlere göstermiş oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

Yerel basının, Saadet Partisine her daim yer verdiğini söyleyen Bekmezci, işsiz gazetecilere vurgu yaptı. Gazeteci kesiminin yüzde 40’ının işsiz olduğunu, çoğunun da üniversite mezunu olduğunu belirten Bekmezci, Saadet Partisi olarak, gazetecilere ekonomik ve sosyal desteğin verilmesini, gazetecilik mesleğinin kaybolmaması için bu hakların güvenceye alınıp korunması gerektiğini hükümet yetkililerinden talep ettiklerini ifade etti. Tarafsız haber yapmanın bu süreçte zor olduğuna değinen Bekmezci, ilkeli habercilik anlayışı adı altında Bayburt’ta Saadet Partisinin tüm haberlerinin manipüle edilmeden yapıldığının altını çizdi.

Gazetecilik mesleğinin müdahale edilmeden, baskı kurulmadan yaşayacağını belirten Bekmezci, Bayburt yerelinde Bayburt’a habercilik anlamında kattığı değerlerden dolayı Murat Okutmuş’a teşekkür etti. Bekmezci, "Bu vesileyle tüm basın mensuplarımızın Gazeteciler Gününü kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

Beraberindeki yöneticilerle Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Gelecek Partisi Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler ise, ilde görev yapan tüm basın mensuplarının gazeteciler gününü kutladı. Güler, yeni bir parti olduklarını, Türkiye’nin geleceği için önemli projelerinin olduğundan bahsetti.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney de bu özel günü unutmayanlar arasındaydı. Yöney, gazeteceilik mesleğini ödün vermeden yerine getiren tüm basın mensuplarının günlerini kutladı. Yöney, "Mesai sınırı tanımaksızın her zaman görevlerinin başında olan, Bayburt’umuzu tanıtımına katkı sunan tüm gazeteci kardeşlerime teşşekür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlarım" dedi.

Yöney’e ziyaretlerinde iş adamı Ali Gülsüm de eşlik etti.

