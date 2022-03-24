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Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kar, yaşamı olumsuz etkiliyor

24.03.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kar, yaşamı olumsuz etkiliyor

Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Bayburt'ta dün başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Park halindeki araçlar ile cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler trafikte güçlükler yaşıyor.

Eğitime bugün ara verilen Bayburt'ta, Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

- Artvin

Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonucu Ardanuç'ta 1, Borçka'da 6, Şavşat'ta 4, Yusufeli'de 2 olmak üzere toplam 13 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar ve tipi zaman zaman trafikte aksamalara sebep oluyor.

- Gümüşhane

Kentte dün gece başlayan kar nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkezde 10, Köse'de 5, Kürtün'de 8 ve Torul'da 15 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.

Öte yandan, kar yağışının ardından şehir merkezi ile tarihi Süleymaniye Mahallesi beyaza büründü.

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