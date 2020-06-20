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Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

BAYBURT HABERLERİ  | 20.06.2020 09:01 | Son Güncelleme

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısında bulunulan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dolu yağışı etkili oldu.

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısında bulunulan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dolu yağışı etkili oldu. Bayburt-Gümüşhane karayolu yağan doluyla beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Karadeniz Bölgesi illeri için yapılan uyarıda; yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Bayburt’un Demirözü ilçesi ile Gümüşhane kara yolunda bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçların camlarında çatlamaya neden oldu. Yolda seyir halindeyken doluya yakalanan bazı araç sürücüleri de kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekince yolun kenarına park edip yağışın durmasını bekledi.
Öte yandan sağanak ve kuvvetli yağan dolu bazı noktalarda sele neden oldu.

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