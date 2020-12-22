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Bayburt güne karla uyandı

BAYBURT HABERLERİ  | 22.12.2020 11:26 | Son Güncelleme

Bayburt’ta sabaha karşı etkisinin arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar güne karla uyandı.Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Bayburt’ta sabah saatlerinde etkili oldu.

Bayburt’ta sabaha karşı etkisinin arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar güne karla uyandı.
Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Bayburt’ta sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyanırken, yağışın devamını diledi.
Kar yağışı nedeniyle buzlanan bazı yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Güne karla uyanan esnaf, belediye ekiplerine yardımcı olup işyerlerinin önlerini süpürerek, vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için çaba sarf etti.
Yollardaki ve kaldırımlardaki gizli buz tehlikesine karşın Bayburt Belediyesi kar küreme çalışması başlatarak, temizlik görevlilerince kaldırım ve sokaklar temizlendi.
Kar yağışı yüksek rakımlı güzergâhlarda daha etkili oldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele çalışmasına start verdi.

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