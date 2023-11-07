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Bayburt Halk Eğitimi Merkezlerinden kültür ve tarih gezisi

07.11.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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Bayburt Halk Eğitimi Merkezi ile Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarına yönelik mesleki gelişim programı kapsamında Nevşehir’in Avanos ilçesindeki tarihi ve turistik mekânlara gezi düzenlendi.

Bayburt Halk Eğitimi Merkezlerinden kültür ve tarih gezisi

Bayburt Valiliği himayesinde düzenlenen gezide halk eğitimi merkezleri bünyesinde görev yapan öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler atölye çalışmalarına katıldıktan sonra kurum yöneticileri rehberliğinde doğal ve tarihi alanları ziyaret etti.

3-6 Kasım tarihlerini kapsayan gezide Bayburtlu ziyaretçiler; sırayla Şaban Usta’nın Yeraltı Çanak Yapım Atölyesi, Güray Müze, Zelve Paşa Bağı Ören Yerleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Kapadokya ve Ihlara Vadisi, Özkonak Yeraltı Şehri, Hacı Nuri Bey Konağı Yaşayan Miras Müzesi, Uçhisar Kalesi gibi turistik alanları gezdi.

Avanos gezisine katılan kurum yöneticileri, kursiyerlerin ve usta öğreticilerin farklı atölye çalışmalarını ve müzeleri yerinde inceleme fırsatı yakaladıklarını ayrıca düzenlenen gezi sayesinde tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Avanos’un kültürel ve tarihi açıdan öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Öte yandan usta öğreticiler ve kursiyerler ise gezide farklı yerleri görme imkânı yakaladıklarını belirterek geziden duydukları memnuniyeti belirtti.

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