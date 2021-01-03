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Bayburt İl Özel İdarespor kendi evinde galip geldi

BAYBURT HABERLERİ  | 03.01.2021 08:57 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig Kımızı Grup’ta oynanan erteleme maçında Bayburtspor İl Özel İdarespor kendi evinde Tarsus İdman Yurduspor’u 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı.
Genç Osman Stadyumundaki maça hızlı başlayan Bayburt İl Özel İdarespor 45. dakikada Yener Arıca’nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında sonucunu belirleyen gol oldu.
İkinci yarıda maçtan gol sesi çıkmayınca 90 dakika 1-0 Bayburt İl Özel İdarespor’un galibiyetiyle sona erdi.
Bayburt İl Özel İdarespor aldığı 3 puanla ligdeki puanını 14’e çıkardı.
Bayburt İl Özel İdarespor 6 Ocak 2021 Çarşamba günü deplasmanda Pendik sporla karşılaşacak.

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