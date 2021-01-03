Bayburt İl Özel İdarespor kendi evinde galip geldi

TFF 2. Lig Kımızı Grup’ta oynanan erteleme maçında Bayburtspor İl Özel İdarespor kendi evinde Tarsus İdman Yurduspor’u 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı.

Genç Osman Stadyumundaki maça hızlı başlayan Bayburt İl Özel İdarespor 45. dakikada Yener Arıca’nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında sonucunu belirleyen gol oldu.

İkinci yarıda maçtan gol sesi çıkmayınca 90 dakika 1-0 Bayburt İl Özel İdarespor’un galibiyetiyle sona erdi.

Bayburt İl Özel İdarespor aldığı 3 puanla ligdeki puanını 14’e çıkardı.

Bayburt İl Özel İdarespor 6 Ocak 2021 Çarşamba günü deplasmanda Pendik sporla karşılaşacak.

