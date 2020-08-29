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Bayburt ışıl ışıl parlayacak

BAYBURT HABERLERİ  | 29.08.2020 12:29 | Son Güncelleme

Bayburt’ta Aras EDAŞ, Sanayi Bölgesi’ndeki 3 kilometrelik yolun aydınlatmasını tamamlayarak, bölgeyi ışıklandırdı.Doğu Anadolu’daki 7 ilde enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ,Bayburt’taki aydınlatma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bayburt ışıl ışıl parlayacak

Bayburt’ta Aras EDAŞ, Sanayi Bölgesi’ndeki 3 kilometrelik yolun aydınlatmasını tamamlayarak, bölgeyi ışıklandırdı.
Doğu Anadolu’daki 7 ilde enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ,
Bayburt’taki aydınlatma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yatırım planlamaları kapsamında başlatılan Bayburt- Erzurum yolu aydınlatma çalışması tamamlandı. Orman Fidanlığı İşletme Bölgesi olarak da bilinen Sanayi Bölgesi’nin ışıklandırılma çalışmaları sona erdi. 706 bin TL’ye mal olan yatırımda 3 kilometrelik yol güzergâhına 84 direk dikilerek, 168 lamba kullanıldı.
Kazalar azalacak
Özellikle kış mevsiminde yoğun sis yaşanan Bayburt-Erzurum yolunda, sürücülerin görüş mesafesinin kısalması nedeni ile zaman zaman trafik kazaları yaşanıyordu. Bölgede yapılan aydınlatma çalışması ile bu sorun asgariye inecek. Yapılan aydınlatma çalışmaları ile sorumluluk bölgelerindeki yaşam alanlarının görünümünün değiştirildiğini ifade eden Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, bu hizmetler ile aynı zamanda trafik kazalarına mani olarak can ve mal kayıplarının önüne geçtiklerini söyledi.
Planlı yatırımların pandemi sürecinde de disiplinli bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Akbaş, “Müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak için sorumluluklarımızı her koşulda yerine getiriyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile bölgemizde hizmetlerimize devam ediyoruz. Kent girişindeki ışıklandırma çalışmamızı kısa sürede bitirdik. Geceleri ayrı bir güzel görüntü oluşturan ışıklandırma sistemi Bayburt halkı ve kente gelenler tarafından da oldukça beğenildi. Bayburt artık gündüz olduğu kadar gece de güzel bir hale geldi” dedi.

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