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Bayburt kar yağışının etkisi altına girecek

BAYBURT HABERLERİ  | 15.03.2020 13:10 | Son Güncelleme

Adeta bahardan kalma günlerin yaşandığı Bayburt, uzun bir süre sonra yeniden kar yağışının etkisi altına girecek.Meteoroloji 11.

Bayburt kar yağışının etkisi altına girecek

Adeta bahardan kalma günlerin yaşandığı Bayburt, uzun bir süre sonra yeniden kar yağışının etkisi altına girecek.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların (Pazartesi) günü Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönmesi bekleniyor. Bayburt, Gümüşhane ve Artvin’de Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de aralıklarla kar yağışlarının devam etmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıda bulunuldu.
Kar yağışıyla birlikte Bayburt ve Gümüşhane’de hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar, Artvin’in Mersivan Kayak Merkezinde gece saatlerinde sıfırın altında 30 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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