YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt-Trabzon kara yolu Salmankaş Geçidi'nde çığ düştü

Bayburt-Trabzon kara yolu Salmankaş Geçidi'nde çığ düştü

30.03.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt-Trabzon kara yolu Salmankaş Geçidi'nde çığ düştü

Bayburt-Trabzon kara yolu Salmankaş Geçidi, çığ sebebiyle bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Bayburt ile Trabzon'un Araklı ilçesi güzergahındaki kara yolu, Salmankaş Geçidi mevkisi, çığ sonucu ulaşıma kapandı.

Güzergahta yolculuk yapan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından yol, kontrollü ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayburt Üniversitesi Rektörü Türkmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBayburt Üniversitesi Rektörü Türkmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Afyonkarahisar'da yerel mahkemenin "boşanmasınlar" kararı istinaftan döndüAfyonkarahisar'da yerel mahkemenin "boşanmasınlar" kararı istinaftan döndü
Muğla'da eşini öldüren sanığa ikinci kez tahrik indirimi uygulandıMuğla'da eşini öldüren sanığa ikinci kez tahrik indirimi uygulandı
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 30 Mart Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
06:00
Öğle
12:29
İkindi
16:00
Akşam
18:48
Yatsı
20:08
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu hataları yapmamaya dikkat edin! Hayati tehlikesi var

Bu hataları yapmamaya dikkat edin! Hayati tehlikesi var

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.