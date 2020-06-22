YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt Üniversitesi 11 yeni bölüm/program ile büyümeye devam ediyor

Bayburt Üniversitesi 11 yeni bölüm/program ile büyümeye devam ediyor

BAYBURT HABERLERİ  | 22.06.2020 08:47 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni bölüm/programlar açarak öğrenci sayısını artırmaya ve akademik yönüyle büyümeye devam ediyor.Kurulduğu ilk günden bu yana hem akademik yönü hem de fiziki imkânları ile büyümeye ve gelişmeye hızla devam eden Bayburt Üniversitesi, yeni akademik yılda da öğrenci alımı yapacağı yeni bölüm ve programlarla bu hızlı büyümeyi sürdüreceğini gösteriyor.Mevcut akademik birimlere ilaveten yeni akademik yılda, bölgenin gerek ekonomik, gerek sağlık, gerekse sanatsal yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetiştirileceği; Demirözü Meslek Yüksekokulu bünyesinde: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri; Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde: Anestezi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Eczane Hizmetleri (ikinci öğretim); Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (ikinci öğretim) programları; Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde: Resim Bölümü; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde: Fizik (YL-Tezli), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (YL-Tezli), İktisat (YL-Tezli) yüksek lisans programları ile birlikte Fizik (DR) doktora programları olmak üzere toplam 11 yeni bölüm ve programa ilk defa öğrenci kabul edilecek.Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde açılan bütün yeni program ve bölümler, Bayburt Üniversitesinin hızlı büyümesinin ve durmayan gelişiminin bir göstergesi olmakla birlikte öncelikle Bayburt şehrinin ve sonrasında ülkemizin alanlarında tam donanımlı yetişmiş yeni bireyler kazanmasına olanak sağlayacak.

Bayburt Üniversitesi 11 yeni bölüm/program ile büyümeye devam ediyor

Bayburt Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni bölüm/programlar açarak öğrenci sayısını artırmaya ve akademik yönüyle büyümeye devam ediyor.
Kurulduğu ilk günden bu yana hem akademik yönü hem de fiziki imkânları ile büyümeye ve gelişmeye hızla devam eden Bayburt Üniversitesi, yeni akademik yılda da öğrenci alımı yapacağı yeni bölüm ve programlarla bu hızlı büyümeyi sürdüreceğini gösteriyor.
Mevcut akademik birimlere ilaveten yeni akademik yılda, bölgenin gerek ekonomik, gerek sağlık, gerekse sanatsal yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetiştirileceği; Demirözü Meslek Yüksekokulu bünyesinde: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri; Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde: Anestezi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Eczane Hizmetleri (ikinci öğretim); Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (ikinci öğretim) programları; Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde: Resim Bölümü; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde: Fizik (YL-Tezli), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (YL-Tezli), İktisat (YL-Tezli) yüksek lisans programları ile birlikte Fizik (DR) doktora programları olmak üzere toplam 11 yeni bölüm ve programa ilk defa öğrenci kabul edilecek.
Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde açılan bütün yeni program ve bölümler, Bayburt Üniversitesinin hızlı büyümesinin ve durmayan gelişiminin bir göstergesi olmakla birlikte öncelikle Bayburt şehrinin ve sonrasında ülkemizin alanlarında tam donanımlı yetişmiş yeni bireyler kazanmasına olanak sağlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü 1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Bayburt Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:43
Öğle
12:26
İkindi
16:24
Akşam
19:59
Yatsı
21:48

Bayburt Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milletvekili Fetani Battal, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Milletvekili Fetani Battal, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Bayburt'ta Emniyet Müdürü Cinayeti Davasına Devam Edildi

Bayburt'ta Emniyet Müdürü Cinayeti Davasına Devam Edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.