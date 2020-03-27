Bayburt Üniversitesi kütüphanesindeki milyonlarca yayın erişime açıldı

Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime başlanan Bayburt Üniversitesinde, milyonlarca elektronik yayın öğrencilerin ve öğretim elamanlarının kullanıma açıldı.

Bayburt Üniversitesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında, YÖK kararı ile üniversitelerin örgün öğretime ara vermesi sonrasında, uzaktan eğitim sistemi hazırlıkları tamamlanarak, yaklaşık 14 bin öğrenci ve 420 akademik personel ile 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitime başlandı.

Bayburt Üniversitesi, yeni tip korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle örgün öğretime verilen aranın ardından, kapalı tutulan kütüphanelerinden yararlanmak isteyen kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlayarak, 18 e-Veri Tabanı ile birlikte, 4.503.299 adet e-Kitap ve 168.788 adet e-Dergi’yi öğrencilerin ve öğretim elamanlarının kullanıma açtı. Ayrıca kullanıcılara, milyonlarca makale ve bilimsel çalışmanın kayıtlı olduğu ’Açık Erişim’ sistemine de ulaşma imkânı getirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle kamusal yaşam ve sosyal hayata yönelik birçok tedbirin sağlık açısından gerekli olduğu bu günlerde dijital ortamda öğretim faaliyetlerine başlanan Bayburt Üniversitesinde ‘Sanal Kütüphane’ ile önemli bir toplumsal sorumluluk yerine getiriliyor. 14 bini aşkın öğrenci ve 420 öğretim elemanıyla ‘Uzaktan Eğitim’ faaliyetlerinin yürütüldüğü Bayburt Üniversitesinde, milyonlarca bilimsel yayın da kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bu yayınlara ulaşmak isteyen kullanıcıların bilgisayarları ya da akıllı cihazları üzerinden “http://katalog.bayburt.edu.tr/vetisbt" adresine girmeleri ve sisteme kayıt olarak elektronik yayınlardan yararlanmaları mümkün hale getirildi.



