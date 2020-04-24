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Bayburt Üniversitesi lojmanlarında 23 Nisan coşkusu

BAYBURT HABERLERİ  | 24.04.2020 10:01 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi lojmanlarında ikamet eden üniversite personelleri, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünü evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.Türkiye’nin korona virüs (Covid-19) ile mücadelesi kapsamında alınan tedbirlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısına istinaden tüm yurtta vatandaşlar saat 21.00’de balkonlara çıkarak, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşımızı okuyarak yaşadılar.Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da evlerde kutlandı.

Bayburt Üniversitesi lojmanlarında ikamet eden üniversite personelleri, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünü evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.
Türkiye’nin korona virüs (Covid-19) ile mücadelesi kapsamında alınan tedbirlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısına istinaden tüm yurtta vatandaşlar saat 21.00’de balkonlara çıkarak, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşımızı okuyarak yaşadılar.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da evlerde kutlandı. Bu kapsamda, Bayburt Üniversitesi lojmanlarında ikamet eden üniversite personelleri de çocuklarıyla birlikte, saatler 21.00’i gösterdiğinde Türk bayraklarıyla donattıkları balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okuyarak, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladılar.

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