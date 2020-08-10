Bayburt Üniversitesi Türkiye’deki köklü birçok üniversiteyi geride bıraktı

Üniversite tercihi yapacak ve kariyerleri ile ilgili ilk kararı verecek olan öğrenci adaylarına ve ailelerine yol göstermek amacıyla, Türkiye’nin önemli istihdam platformları tarafından yapılan bir araştırma ile hazırlanan ‘İşveren İlgi Endeksi’ sıralamasında Bayburt Üniversitesi ülkemizin köklü birçok üniversitesini geride bırakmayı başardı.

Hangi üniversite mezunlarının daha kolay iş bulduğuna yönelik yapılan araştırmada, yükseköğretim kurumları farklı göstergeler üzerinden sıralandı. Değişik parametreler dikkate alınarak yapılan ‘İşveren İlgi Endeksi’ çalışmasında; ‘Üniversite Sıralaması’, ‘Bölüm Sıralaması’ ve “Bölüm ve Üniversite Sıralaması’ şeklinde 3 farklı kategoride değerlendirmeler yapıldı.

Son 10 yılda yeni çalışanlarını arayan 486 bin işveren kullanıcısının 200 milyon hareketinin, adayların özgeçmişlerindeki bilgiler ile eşleştirilmesi sonucunda yapılan çalışmada, mezunların üniversite mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisinde işe girme hızları, işverenlerin hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha çok ilgi gösterdikleri belirlendi.

Geniş bir iş arayan ve işveren ağına sahip olan insan kaynakları sitesi tarafından yapılan bu araştırmada; 2008 yılında kurulan ve ülkemizin genç üniversiteleri arasında yer alan Bayburt Üniversitesi de, işverenlerin gözünde en fazla ilgi gören ‘Üniversiteler’, ‘Bölümler’ ve ‘Bölüm ve Üniversiteler’ sıralamasında ülkemizin köklü birçok üniversitesini geride bırakmayı başardı.

KPSS ve ALES gibi sınavlarda önemli başarılar elde etmiş birçok öğrencinin yetişmesini sağlayan ve kendi ‘Mezun Takip Sistemi’yle mezun ettiği öğrencilerini de yakından takip ederek önemli çalışmalar yürüten Bayburt Üniversitesi, yapılan ‘İşveren İlgi Endeksi’ araştırmasında; Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi önemli bölümleriyle, birçok köklü üniversitenin önünde yer aldı.

