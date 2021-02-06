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Bayburt Üniversitesi, “YÖK-Anadolu Projesi”nde Gazi Üniversitesi ile eşleştirildi

06.02.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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Bayburt Üniversitesi, “YÖK-Anadolu Projesi”nde Gazi Üniversitesi ile eşleştirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen “YÖK-Anadolu Projesi”nin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen “YÖK-Anadolu Projesi”nin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Anadolu’daki yeni gelişen 15 genç üniversitenin, 12 kıdemli üniversite ile eşleştirildiği proje kapsamında Bayburt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ile eşleştirildi.
YÖK Anadolu Projesi adıyla başlatılan ve Anadolu’daki yeni kurulan veya gelişmekte olan genç üniversitelerin, belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversitelerce desteklenmesi amacıyla başlatılan Anadolu Projesinin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın konuşmaları ile başlayan tanıtım programına ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın yanı sıra 12 kıdemli ve 15 genç üniversite rektörü ile akademisyenler katıldı.
2006 yılından sonra kurulan 15 genç üniversitenin, 2006 yılından önce kurulan ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş 12 kıdemli üniversite ile eşleştirme yapıldığı projede Bayburt Üniversitesi “Genç Üniversite” olarak inşaat mühendisliği, beslenme ve diyetetik, matematik eğitimi, okul öncesi eğitim, İngiliz dili eğitim alanlarında Gazi Üniversitesiyle eşleştirildi. Böylece Bayburt Üniversitesi’nin bu alanlarında eğitim gören öğrencileri, eşleştirildikleri Gazi Üniversitesinden ders alabilecekler.

Bayburt Üniversitesi, “YÖK-Anadolu Projesi”nde Gazi Üniversitesi ile eşleştirildi

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