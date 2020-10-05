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Bayburt Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

BAYBURT HABERLERİ  | 05.10.2020 07:18 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından hazırlanan, 2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer alarak başarılı tırmanışını sürdürüyor.Çeşitli kriterlere göre her yıl Türkiye özelinde ve dünya genelinde üniversiteleri değerlendiren ve puanlarla sıralayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP 2020-2021 listelerini yayınladı.URAP Türkiye sıralamasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteleri kendi grupları içinde sıralandı.Önceki yıllardaki URAP verilerine kıyasla bu yılki sıralamalarda her kategoride ilerleme kaydeden Bayburt Üniversitesi, 2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer almayı başardı.

Bayburt Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

Bayburt Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından hazırlanan, 2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer alarak başarılı tırmanışını sürdürüyor.
Çeşitli kriterlere göre her yıl Türkiye özelinde ve dünya genelinde üniversiteleri değerlendiren ve puanlarla sıralayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP 2020-2021 listelerini yayınladı.
URAP Türkiye sıralamasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteleri kendi grupları içinde sıralandı.
Önceki yıllardaki URAP verilerine kıyasla bu yılki sıralamalarda her kategoride ilerleme kaydeden Bayburt Üniversitesi, 2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer almayı başardı. Bu verilere göre Bayburt Üniversitesi, 2019-2020 verilerine göre Tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında 86 üniversite arasında 41. sırada yer alırken, 2020-2021 verilerine göre ise 85 üniversite içerisinde 37. sırada; 2019-2020 sıralamasında 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında 95 üniversite arasından 45. sırada yer alırken, 2020-2021 sıralamasında 95 üniversite arasından 44. sırada yer aldı.
2019-2020 URAP verilerine göre toplam 166 üniversite arasından 109. sıra yer alan Bayburt Üniversitesi, bu yıl yine 166 üniversitenin sıralamaya dâhil edildiği 2020-2021 verilerine göre ise tüm üniversiteler genel sıralamasında 340.41 puanla 106. sırada yer alarak yükselişini sürdürüyor.

Bayburt Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

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