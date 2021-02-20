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Bayburt Üniversitesinde eğitim öğretim yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim modelleriyle gerçekleştirilecek

20.02.2021 00:41 | Son Güncelleme:
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Bayburt Üniversitesinde eğitim öğretim yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim modelleriyle gerçekleştirilecek

Bayburt Üniversitesi Senatosunun aldığı kararla 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında eğitim öğretim hizmetleri yüz yüze, hibrit (karma) ve uzaktan eğitim modelleriyle gerçekleştirilecek.Konuya ilişkin Bayburt Üniversitesi Senatosunca alınan kararlar şöyle açıklandı:“2020- 2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci’ rehberi ile 17.02.2021 tarihli yazısı doğrultusunda 19.02.2021 tarihinde yapılan üniversitemiz Senato toplantısında 2020- 2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında öğrencilerimize yönelik olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- 2020- 2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında eğitim öğretim hizmetlerinin yüz yüze, hibrit (karma) ve uzaktan eğitim modelleriyle gerçekleştirilmesi.2- Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde yer alan akademik birimlerin, eğitim modelleri ve ders işleniş detaylarını 22 Şubat 2021 tarihine kadar kendi internet sayfalarında duyurmasına.3- Uygulamalı eğitimlerin; azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla, öğrenciler seyreltilerek, guruplara ayrılarak yapılmasının ilgili birimlerin yetkili kurullarınca planlanmasına.4- Hibrit eğitim ile yapılacak dersler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının küresel salgında yeni normalleşme süreci rehberi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararlarına, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kararlar ile tedbirlere riayet edilmesine.5- Hazırlık sınıfı muafiyet sınavı, azami süreyi dolduran öğrenciler için yapılan ek sınavlar ve mezuniyet sınavlarının uzaktan eğitim modeli ile çevrimiçi sınav, ödev, proje, sunum vb.

Bayburt Üniversitesi Senatosunun aldığı kararla 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında eğitim öğretim hizmetleri yüz yüze, hibrit (karma) ve uzaktan eğitim modelleriyle gerçekleştirilecek.
Konuya ilişkin Bayburt Üniversitesi Senatosunca alınan kararlar şöyle açıklandı:
“2020- 2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci’ rehberi ile 17.02.2021 tarihli yazısı doğrultusunda 19.02.2021 tarihinde yapılan üniversitemiz Senato toplantısında 2020- 2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında öğrencilerimize yönelik olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- 2020- 2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında eğitim öğretim hizmetlerinin yüz yüze, hibrit (karma) ve uzaktan eğitim modelleriyle gerçekleştirilmesi.
2- Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde yer alan akademik birimlerin, eğitim modelleri ve ders işleniş detaylarını 22 Şubat 2021 tarihine kadar kendi internet sayfalarında duyurmasına.
3- Uygulamalı eğitimlerin; azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla, öğrenciler seyreltilerek, guruplara ayrılarak yapılmasının ilgili birimlerin yetkili kurullarınca planlanmasına.
4- Hibrit eğitim ile yapılacak dersler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının küresel salgında yeni normalleşme süreci rehberi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararlarına, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kararlar ile tedbirlere riayet edilmesine.
5- Hazırlık sınıfı muafiyet sınavı, azami süreyi dolduran öğrenciler için yapılan ek sınavlar ve mezuniyet sınavlarının uzaktan eğitim modeli ile çevrimiçi sınav, ödev, proje, sunum vb. uygulama şekillerinde yapılmasına.
6- Pandemi sürecinden dolayı eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilere kayıt dondurma hakkı tanınmasına.
7- Staj zorunluluğu olan birimlerde stajla ilgili iş ve işlemlerin ilgili birimlerce kendi staj yönergeleri de dikkate alınarak kendi birim kurullarınca değerlendirilmesine.
8- Dezavantajlı/ engelli öğrencilerin ders ve sınavlarının mağduriyet oluşturmayacak şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına.
9- Pandemi sürecinde öğrenci motivasyonu üzerinden yoğunlaşmanın öneminden dolayı rehberlik/ danışmanlık hizmetlerine ağırlık verilmesine.
10- Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yeni gelişmeler doğrultusunda, tekrar bir değerlendirme yapacağı da göz önünde bulundurularak ortaya çıkacak yeni değerlendirmelerle ilgili üniversitemiz senatosunca gerekli kararların alınabilmesine karar verilmiştir.”

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