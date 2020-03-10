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Bayburt Üniversitesinde ‘Ehram ve Afiş Sergisi’ ile ‘Kadın’a Dair’ başlıklı panel düzenlendi

BAYBURT HABERLERİ  | 10.03.2020 20:13 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi’nde ‘Ehram ve Afiş Sergisi’ ile ‘Kadın’a Dair’ başlıklı bir panel düzenlendi.Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik ve Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından, Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırlanan kadın ve yaşam temalı 43 afiş tasarımı ile birlikte; Bayburt Üniversitesi dokuma atölyelerinde ehram kumaşından yapılan şal, çanta, kravat, yelek, elbise ve ayakkabı gibi birbirinden farklı yaklaşık 30 ürünün tanıtıldığı bir sergi açıldı.

Bayburt Üniversitesi’nde ‘Ehram ve Afiş Sergisi’ ile ‘Kadın’a Dair’ başlıklı bir panel düzenlendi.
Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik ve Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından, Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırlanan kadın ve yaşam temalı 43 afiş tasarımı ile birlikte; Bayburt Üniversitesi dokuma atölyelerinde ehram kumaşından yapılan şal, çanta, kravat, yelek, elbise ve ayakkabı gibi birbirinden farklı yaklaşık 30 ürünün tanıtıldığı bir sergi açıldı. Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisinde gerçekleşen ‘Ehram ve Afiş Sergisi’nin hemen ardından, ‘Kadın’a Dair’ konulu panele geçildi.
Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen ve moderatörlüğünü Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Keleş’in yaptığı ‘Kadın’a Dair’ konulu panelde, İlahiyat Fakültesi Öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa Bakır Dayı ’Savaşın Kadın Kalemine Yansıması, Lübnan Örneği’; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Azime Günaydınlı ’Kadın Sağlığının Önemi ve Kritik Dönemlerde Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi’; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Hüsniye Bülbül ise ‘Kadınlarda Fiziksel Aktivite ve Spor’ başlıklı sunumlarıyla, katılımcılara bilgi verdiler.
Düzenlenen sergi ve panele, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un eşi hanımefendi Rüveyda Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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