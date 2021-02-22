YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt Üniversitesinden kurtuluş günü etkinlikleri

Bayburt Üniversitesinden kurtuluş günü etkinlikleri

22.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü Bayburt Üniversitesinde üç farklı etkinlikle kutlandı.
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümüne istinaden Bayburt Üniversitesi tarafından, ‘Fotoğraflarla Bayburt Tarihi ve Kültürü’ fotoğraf sergisi, ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Koşusu’ ve ‘103. Yılında İşgalden Kurtuluşa Bayburt’ konulu konferans düzenlendi.
İnsan, yaşam ve mekân temasıyla oluşturulan, ‘Bayburt Tarihi ve Kültürü’ isimli serginin açılışı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından yapıldı. ‘Bayburt Tarihi ve Kültürü’ isimli sergide Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ve Prof. Dr. Haldun Özkan’ın Bayburt merkez ve köylerinde yaptığı çalışmalarda objektiflerine takılan, Bayburt’un yerleşim ve yaşam kültürlerini yansıtan 69 fotoğraf yer aldı. Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisinde gerçekleşen fotoğraf sergisinin hemen ardından, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü anısına düzenlenen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Koşusu’ ödül programına geçildi.
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü anısına düzenlenen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Koşusu’ ödül töreni ise Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Okçuluk Salonunda düzenlendi. Burada gerçekleştirilen program öncesinde, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’e, rektör yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından Bayburt Üniversitesinin Geleneksel Türk Okçuluğuna yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ardından, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü anısına düzenlenen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Koşusu’nda dereceye giren kemankeşlere Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından madalyaları takdim edildi. Ödül takdiminin ardından programa katılan protokol üyeleri de yaylarını gererek oklarını hedefe fırlattılar.
Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen diğer bir etkinlik ise ‘103. Yılında İşgalden Kurtuluşa Bayburt’ konulu konferans oldu. Çevirim içi gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş katıldı. Konferansta Bayburt’un işgal süreci ile ilgili bilgi veren öğretim üyesi Göktaş, Bayburt’un ilk kez 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı esnasından Rus işgaline uğradığına değindi. İşgalde özellikle Kop Cephesinde gösterilen büyük direnişe ve bu direnişin askeri tarihimizde “İkinci Plevne Savunması” olarak tanımlandığına vurgu yapan öğretim üyesi Göktaş, işgal yılları ve işgal yıllarından sonra Bayburt’ta yaşananlar hakkında da bilgi verdi.
Bayburt Üniversitesi tarafından Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen programlara; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Ramazan Yiğit, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Prof. Dr. Metin Uçurum, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
1/

Bayburt Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:56
Öğle
12:38
İkindi
15:39
Akşam
18:09
Yatsı
19:27

Bayburt Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Purut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Bayburt Üniversitesinden kurtuluş günü etkinlikleri

Bayburt Üniversitesinden kurtuluş günü etkinlikleri

Vali Epcim, Bayburt Üniversitesi’nde kurtuluş günü etkinliklerine katıldı

Vali Epcim, Bayburt Üniversitesi’nde kurtuluş günü etkinliklerine katıldı

Kop Kayak Merkezi’nde sezon açılıyor

Kop Kayak Merkezi’nde sezon açılıyor

Yukarı Kırzı köyünde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi

Yukarı Kırzı köyünde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümü kutlandı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümü kutlandı

Bayburt’ta karla mücadelede yoğun mesai

Bayburt’ta karla mücadelede yoğun mesai

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.