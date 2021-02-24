YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt Üniversitesinin yer altında depoladığı kar suyu yazın can suyu olacak

Bayburt Üniversitesinin yer altında depoladığı kar suyu yazın can suyu olacak

24.02.2021 11:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun: - "Muhtemelen ileriki yıllarda ilave depolar da yapılarak kar ve yağmur sularının geri dönüşümünü sağlamış olacağız"

BEŞİR KELLECİ - Bayburt Üniversitesince, yer altında kurulan depolama sistemiyle biriktirilen kar ve yağmur suları yaz aylarında çevre sulamasında kullanılacak.

Üniversitenin Baberti yerleşkesi ve çevresinde bulunan yeşil alanların sürdürülebilir yöntemlerle sulanması amacıyla yer altına her biri 100 ton kapasiteli 3 su tankı yerleştirildi.

Sulama imkanları kısıtlı 200 bin metrekarelik yeşil alana sahip yerleşkenin çevresine döşenen 1500 metrelik boru hattıyla kar ve yağmur suları bu tanklara taşınıyor.

Son günlerde karların erimesiyle tamamen suyla dolan tankların, kurak dönemlerde kampüsün yeşil alanlarına can suyu olması hedefleniyor.

- "İlave depolar da yapacağız"

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AA muhabirine, kar ve yağmur sularını geri dönüşüme kazandırarak çevre sulamasında ilk kez bu yıl kullanacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni kurulan Baberti yerleşkesinin modern altyapı sistemleriyle donatıldığını belirten Coşkun, birçok özelliğe sahip kampüste özellikle yağmur ve kar sularının biriktirilip çevre sulamasında kullanılmasına yönelik tedbirler aldıklarını aktardı.

Coşkun, bu kapsamda kampüs inşa edilirken yer altı depoları hazırladıklarını ifade ederek, "Bu yer altı depoları, kampüsümüzün çevre sulama ihtiyacının önemli bir kısmını tedarik edecek diye umuyorum. Muhtemelen ileriki yıllarda ilave depolar da yapılarak kar ve yağmur sularının geri dönüşümünü sağlamış olacağız." dedi.

Baberti yerleşkesinin inşasına 2013'te başlandığını anımsatan Coşkun, "Bu tarihten itibaren biz bu projeyi öngördük ve yer altında şu anda 3 depomuz var. Bunlara ilaveten birkaç depo daha yaparak alana düşen kar ve yağmur suyunu olduğu gibi biriktirip sulamada kullanmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi19 parça tarihi eser silah ele geçirildi

Bayburt Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:53
Öğle
12:37
İkindi
15:40
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Bayburt Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Vali Epcim ile Başkan Pekmezci, KUDAKA’nın 132. toplantısına katıldı

Vali Epcim ile Başkan Pekmezci, KUDAKA’nın 132. toplantısına katıldı

Bayburt Üniversitesinden kurtuluş günü etkinlikleri

Bayburt Üniversitesinden kurtuluş günü etkinlikleri

Bayburt Üniversitesinden kurtuluş günü etkinlikleri

Bayburt Üniversitesinden kurtuluş günü etkinlikleri

Vali Epcim, Bayburt Üniversitesi’nde kurtuluş günü etkinliklerine katıldı

Vali Epcim, Bayburt Üniversitesi’nde kurtuluş günü etkinliklerine katıldı

Kop Kayak Merkezi’nde sezon açılıyor

Kop Kayak Merkezi’nde sezon açılıyor

Yukarı Kırzı köyünde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi

Yukarı Kırzı köyünde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.