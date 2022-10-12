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Bayburtlu ciritçi aile, koşum aletlerinden koleksiyon oluşturdu

12.10.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 200 yıldır cirit sporunu yaşatmaya çalışan Köprücü ailesi, atın koşum takımı içerisinde yer alan eyer, üzengi, dizgin gibi parçalardan oluşturdukları koleksiyonu geleneksel etkinliklerde sergilemek istiyor - Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü: - "Şu an 20 civarında antika değeri taşıyan eyer, sayısız üzengi, dizgin, farklı ülke ve yörelerin eyerleri elimizde mevcut. Tabii ki bu koleksiyonu daha da zenginleştireceğiz"

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen geleneksel atlı spor dallarından ciridi yaşatan Köprücü ailesi, aralarında farklı ülkelere ait eyer, dizgin, üzengi gibi parçaların bulunduğu atın koşum aletlerinden koleksiyon oluşturdu.

Merkeze bağlı Kurucakol köyünde yaşayan ve yaklaşık 200 yıldır cirit sporuyla ilgilenen Köprücü ailesinin fertlerinden Arif, Kadir ve Şahiner Köprücü, dedelerinden yadigar at koşum takımları ile cirit müsabakaları için gittikleri farklı illerdeki antikacılar ile sporculardan temin ettikleri parçaları biriktirdi.

Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya, Avrupa ve Amerika'dan eyer, dizgin, üzengi gibi parçaları evlerinin yanına inşa ettikleri binada sergileyen kardeşler, dedeleri Fikri Köprücü'nün bu spordaki namı olan "Kaşı Kırık" adını verdikleri koleksiyonu zenginleştirerek Göçebe Oyunları, Etnospor Kültür Festivali, Gazi Koşusu'nda sergilemeyi amaçlıyor.

Özellikle kışın cirit müsabakalarının yapıldığı dönemde farklı illerden gelen sporcuların ilgi gösterdiği koleksiyonda, 120 yıllık Osmanlı, 112 yıllık Kırgız, 50 yıllık Amerikan Western, 30 yıllık Alman eyerleri dikkati çekiyor.

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı da olan edebiyat öğretmeni Arif Köprücü, atın koşum aletlerinden oluşturdukları koleksiyonunu AA muhabirine anlattı.

Çocukluğundan beri atları olduğunu ve ailesinin yaklaşık 200 yıldır cirit sporuyla ilgilendiğini belirten Köprücü, "Tabii bununla birlikte evimizde ata ait eyerler, dizginler, gemler yani atın bütün koşum malzemeleri vardı. Zaman içerisinde gittiğimiz yerlerde hoşumuza giden eyerleri, dizgin gibi koşum malzemelerini biz de almaya başladık. Belli bir sayıya ulaşınca bir koleksiyon oluşturma fikri ortaya çıktı." dedi.

- "Türk kültürüne yapılabilecek bir hizmet olduğunu düşündük"

Köprücü, Türklerin ata verdiği değer dolayısıyla böyle bir koleksiyonu oluşturduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunun Türk kültürüne yapılabilecek bir hizmet olduğunu düşündük. Çünkü Türklerin ata verdiği değer malum. Biz de ata bu kadar değer veren bir toplumun illaki atın koşum takımlarına da değer verdiğini biliyorduk. Bunun neticesinde bir koleksiyon oluşturduk. Şu an Türkiye'de bildiğim kadarıyla at ve binicilik üzerine en zengin koleksiyon olduğunu söyleyebiliriz."

Koleksiyona rahmetli dedeleri Fikri Köprücü'nün ciritteki ismini verdiklerini aktaran Köprücü, "Kaşı Kırık derlerdi rahmetli dedeme ve 'Kaşı Kırık' koleksiyonu bu şekilde oluştu. Şu an 20 civarında antika değeri taşıyan eyer, sayısız üzengi, dizgin, farklı ülke ve yörelerin eyerleri elimizde mevcut. Tabii ki bu koleksiyonu daha da zenginleştireceğiz." diye konuştu.

Köprücü, koleksiyonun en değerli parçalarından Kırgız eyerinin Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilendiğini sözlerine ekledi.

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