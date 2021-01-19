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Bayburtlu çocukların poşetle kızak keyfi

19.01.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta kar yağışının ardından buz tutan dik eğimli sokaklarda çocuklar poşetle kızak keyfi yaşadı.Bayburt’ta kar yağışı aralıklarla devam ederken dondurucu soğuklarda etkili oluyor.

Bayburt’ta kar yağışının ardından buz tutan dik eğimli sokaklarda çocuklar poşetle kızak keyfi yaşadı.
Bayburt’ta kar yağışı aralıklarla devam ederken dondurucu soğuklarda etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Bayburt’ta çocuklar buzlanan sokaklarda poşetle kızak kaymanın tadını çıkardı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, poşetlerle dik eğimli sokakta gece saatlerinde dakikalarca kaydı.
Düşe kalka kaymanın keyfini süren çocuklar gönüllerince eğlendi.

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