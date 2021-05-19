Bayburtlu kadın girişimci KOSGEB desteğiyle açtığı çağrı merkezinde 40 genci istihdam ediyor

Gençlere hızlı bir şekilde iş imkanı sağlamak için çağrı merkezi sektörüne girdiğini belirten Küçükosman, "İstanbul'daki aile şirketimizde birçok alanda faaliyette bulundum. 3 yıl önce bir şirket kurarak kendi şehrime yatırım yapmayı düşündüm ve çağrı merkezi sektörüne girdim. Aydıntepe ilçesi ve Bayburt merkez olmak üzere 2 çağrı merkezini şehrime kurdum. Gençlerimize istihdam konusunda bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

Küçükosman, AA muhabirine, İstanbul'da birçok alanda faaliyet gösteren aile şirketinde çalıştığını, daha sonra yatırım yapmak için 3 yıl önce memleketi Bayburt'a döndüğünü söyledi.

Bunun üzerine memleketi Bayburt'a dönen lise mezunu Küçükosman, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurarak girişimcilik eğitimi aldı.

Küçükosman, çağrı merkezinde özel şirketlerin yanı sıra bazı kurum ve kuruluşların çağrılarının karşılandığını ifade etti.

Gençlerin çağrı merkezinde hem kendilerini geliştirdiğini hem de düzenli olarak istihdam edildiğini dile getiren Küçükosman, "Değişime ve gelişime açık olan gençlerimiz var. Ben elimden geldiği kadar bu sektörün geleceğin işi olduğu için yardımcı oluyorum. Çalışanlarımın da bu konuda mutlu olduğunu düşünüyorum. Hem kendilerini geliştirip hem de aile bütçelerine destek oluyorlar." diye konuştu.

Devletin kadın girişimcilere her zaman destek verdiğini vurgulayan Küçükosman, şunları kaydetti:

"Ben kadın girişimci olarak devletin verdiği desteklerin tümünden hemen hemen faydalandım, faydalanmaya da devam edeceğim. Hanımlarımıza muhakkak bu tür girişimde bulunmalarını tavsiye ederim."

- "Pandemi döneminde bizim için kurtarıcı oldu"

Çağrı merkezi çalışanı Şeyda Nur Arslan da "Pandemi sürecindeyiz ve küçük şehirlerde iş bulma olanağımız çok az olduğu için Nazan hanımın sağlamış olduğu iş olanağı bizim için kurtarıcı oldu. Burada çalışmaktan çok mutluyuz. Bize bu fırsatı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

