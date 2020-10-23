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Bayburtlu kadınlara madde bağımlılığı eğitimi verildi

BAYBURT HABERLERİ  | 23.10.2020 09:15 | Son Güncelleme

Bayburtlu annelere yönelik "En İyi Narkotik Polisi: Anne" kampanyasının ilk eğitimi Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde gerçekleşti.İçişleri Bakanlığı ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nce "En İyi Narkotik Polisi: Anne" kampanyası hayata geçirilerek, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülmeye başlandı.

Bayburtlu annelere yönelik "En İyi Narkotik Polisi: Anne" kampanyasının ilk eğitimi Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nce "En İyi Narkotik Polisi: Anne" kampanyası hayata geçirilerek, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülmeye başlandı. Bu kapsamda, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bayburtlu annelere yönelik "En İyi Narkotik Polisi: Anne" kampanyasının ilk eğitimi Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde gerçekleşti. Uyuşturucu kullanımına henüz başlamadan önüne geçmek ve bağımlılık boyutuna ulaşmaması için Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele biriminden polisler annelere ’madde bağımlılığı’ eğitimi verdi.
Öte yandan Bayburt’ta pandemi döneminden önce uyuşturucuyla mücadele gününde internet ortamından 196 öğretmene ’madde bağımlılığı’ eğitimi verilmiş, Türkiye genelinde Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü bir ilke imza atmıştı. "En İyi Narkotik Polisi: Anne" kampanyasının hayata geçirilmesiyle annelere daha fazla ağırlık verilerek bu eğitim polisler tarafından Bayburt merkez ve ilçelerinde de verilmeye başlandı. Uyuşturucu kullanan çocukların, gençlerin daha önceden tespit edilmesi açısından bir takım bilgiler veren polislere destek, Bayburtlu annelerden geldi.

"Bu mücadelede biz de varız"
Annelerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde Bayburtlu kadınlar "bu mücadelede biz de varız" diyerek uyuşturucuyla mücadeleye destek verdiler. Uyuşturucu madde kullanan şahıslar üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ’Narkolog’ projesi kapsamında, 16 bin uyuşturucu bağımlısı birey üzerinde anket gerçekleştirmesi sonucunda uyuşturucu bağımlılarının yüzde 90’lık kısmının annelerinin ev hanımı olduğu bilgisini aktaran polisler, annelerin destekleriyle uyuşturucuyla mücadele edilebileceğini bildirdiler. Anneler, "en iyi narkotik polisi benim, çünkü anneyim. Bayburtlu anneyiz, uyuşturucuya meydan vermeyiz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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