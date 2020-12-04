Bayburtlu ozanlar salgın günlerinde "online" atışıyor

Beyitlerinde kimi zaman virüsü de konu alan ozanlar, hem Anadolu kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına hem de aşıklık geleneğinin yaşatılmasına katkı sunuyor.

Kovid-19 salgınına karşı hem kendilerinin hem de vatandaşların sağlığının korunmasına katkı için toplu alanlardan uzak duran halk ozanları, internet üzerinden türkülerini, atışmalarını, beyitlerini sazlarıyla karşılıklı dile getiriyor.

Sevda, hasret, sevgi ve ilahi aşk başta olmak üzere Anadolu kültürünün önemli unsurlarının sazlar eşliğinde beyitlerle kuşaktan kuşağa aktarıldığı aşıklık geleneğinin temsilcileri, bir araya geldikleri mekanların kapalı olması nedeniyle sanal ortamda görüntülü iletişim kuruyor.

Halk ozanlarının ölüm, sevda, hasret, sevgi, toplumsal olaylar ve ilahi aşk gibi temaları şiirlerinde işlediğine işaret eden Çoban, "Bugünlerde başımızda bir şer var. Telefonlar aracılığıyla ramazandan itibaren programlar yaptık. Bu dönemde düğünlere çağrıldık, çeşitli programlara çağrıldık ama hiçbirine gitmedim. Telefonlar aracılığıyla aşık arkadaşımı aradım, onunla söyleştik, atıştık. Bütün tanıdığımız arkadaşlarımızla kardeşlerimizle atıştık." dedi.

Çoban, genellikle akşam saatlerinde yapılan sazlı sözlü yayınlara vatandaşların da ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Herhangi bir toplum içerisine girmedik. Evimizde karınca kararınca bir şeyler yaptık. Çok dinleyenlerimiz oldu. Sabaha kadar da söylesem dinlediler. Bu şekilde faaliyetler yaptık, boş kalmadık. Telefonlarla internet üzerinden birbirimizle söyleştik. Şu anda yaptığımız söyleşiler, atışmalar sosyal medya hesaplarımızda da duruyor. İsteyen olursa buradan izleyebilirler. İnanıyorum ki bu korona dolayısıyla hemşerilerimize bir şeyler anlatabildik."