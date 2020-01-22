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  4. “Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri” kitabı yayımlandı

“Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri” kitabı yayımlandı

BAYBURT HABERLERİ  | 22.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Yayımladığı eserlerle Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sağlayan Bayburt Üniversitesi, yayınlarına yeni bir kitap daha ekledi.

Yayımladığı eserlerle Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sağlayan Bayburt Üniversitesi, yayınlarına yeni bir kitap daha ekledi. Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri” kitabı yayımlandı.
Bayburt’un edebi kimliğini tanıtan bu önemli eser, daha çok Avrupa kültürüne ve değerlerine ilgi duyan yeni neslin, kendi kültürüne ait değerleri tanıması düşünülerek; her seviyedeki okuyucu için özellikle orta öğretim düzeyindeki öğrenciler için günlük kullanıma uygun bir şekilde öğretici ve tanıtıcı bir çalışma olması hedeflenerek hazırlandı.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun kitap için yazdığı takdim yazısında; “Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri” adlı eser dizisi, halk edebiyatımızın en güzel örneklerini teşkil eden ve Bayburt’un edebi çevresini tanıtan değerli bir çalışmadır. Bayburtlu halk şairlerinin şiir dünyalarını ele alan bu çalışma, her şair için ayrı bir kitaptan meydana gelmiştir." dedi.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, bu titiz çalışmadan dolayı eserin yazarı Prof. Dr. Hamdi Güleç’e, Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi personellerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
‘Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri’ adlı eserin yazarı Prof. Dr. Hamdi Güleç ise, "Bayburt; âşıklar, halk şairleri diyarıdır. Bayburt’ta pek çok halk şairi yetişmiştir. Bunların içinde en önemlileri Zihnî, Celâli ve Hicrânî’dir. Bunlarla beraber bu eserde Bayburtlu ünlü halk şairlerinden on âşık tanıtılıyor" dedi.
Özellikle eserin yayınlanmasında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un çok büyük desteğinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamdi Güleç; Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik ve idari personellerine ve kitapların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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