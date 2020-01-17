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  4. Bayburt’ta 15 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bayburt’ta 15 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

BAYBURT HABERLERİ  | 17.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Bayburt’ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle 15 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Yardımcısı Halit Benek, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, veliler ve öğretmenler katıldı.Öğrencilere karne dağıtan Vali Yardımcısı Benek, sohbet ettiği öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu.

Bayburt’ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle 15 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Yardımcısı Halit Benek, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, veliler ve öğretmenler katıldı.
Öğrencilere karne dağıtan Vali Yardımcısı Benek, sohbet ettiği öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu. Tatili dinlenerek ve eğlenerek en iyi şekilde değerlendirmeleri yanında kitap okumalarını da isteyen Benek, "Karnelerinizde belki not kırıkları olabilir. Bunlar da zaman içerisinde giderilir, fazla dert etmeyin ama gidermek için de gayret sarf edin. İnşallah eğitim hayatınızın diğer safhalarında da başarılarınız artarak devam eder. Hepinize iyi tatiller diliyorum." dedi.
Protokol üyeleri daha sonra öğrencilere karnelerini takdim etti.

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