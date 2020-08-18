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Bayburt’ta "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" etkinliği

BAYBURT HABERLERİ  | 18.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Bayburt’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Cumhuriyet Caddesi’ndeki etkinlik kapsamında, kullanılan araçlar, malzemeler ve bilgilendirici afişler sergilenerek, vatandaşlara afete hazırlığın önemi hatırlatıldı.

Bayburt’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Cumhuriyet Caddesi’ndeki etkinlik kapsamında, kullanılan araçlar, malzemeler ve bilgilendirici afişler sergilenerek, vatandaşlara afete hazırlığın önemi hatırlatıldı. Deprem konusunda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte, AFAD tarafından, vatandaşlara afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerin yer aldığı afet bilinciyle ilgili broşürler dağıtıldı.
AFAD İl Müdürü Adil Arslan yaptığı açıklamada, 17 Ağustos Haftası kapsamında afet ve acil durum çantasını sergileyerek farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Vatandaşlara birebir sunum yaparak afetlere hazırlıklı olmalarını temenni ettiklerini belirten Arslan, "Etkinliğimiz kapsamında maske, el dezenfektanı ve broşürlerin bulunduğu mini poşetimizi vatandaşlarımıza hediye ettik. Afet çantasında neler bulunması gerektiğini ve deprem başta olmak üzere olabilecek her türlü afetlere karşı tedbirli olunmasının gereğini vurguladık.” dedi.

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