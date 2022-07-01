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Bayburt'ta 2 gündür kayıp olan kişi için arama çalışması başlatıldı

01.07.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta 2 gündür kayıp olan kişi için arama çalışması başlatıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki kişi için arama çalışması yapılıyor.

Hacı Ali Efendi Mahallesi'nde yaşayan Recep Albat'tan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince Albat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Bir grup vatandaşın da katıldığı çalışmalar, Albat'ın en son görüldüğü bölge olan Soğanlı Dağı civarındaki yaylalarda devam ediyor.

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